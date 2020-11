Daniel Pancu a rupt tacerea! Care este motivul SURPRINZATOR pentru care Rapid nu reuseste sa promoveze

Rapid se afla pe pozitia a 14-a a Ligii a doua, iar sansele giulestenilor de promovare sunt extrem de mici.

Ar fi al doilea sezon consecutiv in care echipa alb-visinie ar rata promovarea in prima liga, dupa ce sezonul trecut rapidistii au terminat doar pe locul 6.

Desi s-au schimbat multi antrenori in aceasta perioada, rezultatele au intarziat sa apara, iar acum un fost mare fotbalist si antrenor al clubului ofera explicatiile lipsei de performanta.

Actualul antrenor al lui Poli Iasi, Daniel Pancu, a declarat la Telekom Sport ca, din punctul sau de vedere, lipsa rezultatelor din acesti ani este provocata de conditiile de pregatire care nu sunt la cel mai inalt nivel.

"De la Rapid mi-am primit restantele, chiar daca a fost o mica intarziere. Am primit banii pentru ce am lucrat. Nu am mai discutat cu nimeni de acolo. Meciuri am mai vazut doar doua sau trei. Au avut si meciuri reusite, au avut jucatori infectati.

Multi nu cred ce spun, dar principalul motiv pentru care Rapid nu se ridica la nivelul asteptat e nivelul de pregatitre, baza de la Rapid. Conditiile de antrenament nu sunt pentru o echipa care se gandeste la promovare", a spus Pancu sursei citate.

Baza de pregatire a rapidistilor, cunoscuta sub denumirea de ProRapid, nu mai este utilizata din 2016, de cand clubul giulestean a declarat falimentul, iar aceasta a intrat sub administrarea ANAF-ului, dupa cum informeaza Gazeta Sporturilor.