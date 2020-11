Veste buna pentru fanii Barcelonei! Ansu Fati a iesit din spital! Cum se simte noua vedeta a catalanilor

Fotbalistul care recent a implinit varsta de 18 ani a suferit o ruptura de menisc si va lipsi de pe teren intre 3 si 5 luni, dupa cum informeaza jurnalistii de la Marca. Fati a fost supus unei interventii chirurgicale in urma cu cateva zile la o clinica din Barcelona, iar in decursul acestei zile a fost externat.

Ansu Fati a fost fotografiat intr-un scaun cu rotile la iesirea din clinica, iar tatal sau le-a declarat jurnalistilor spanioli ca operatia a decurs fara probleme si a multumit celor care au fost alaturi de fiul sau: "Este foarte bine. Vreau sa multumesc tuturor oamenilor care au fost cu noi".

✔️ Ansu Fati has been discharged from the hospital following his successful surgery. #FCB ????????

