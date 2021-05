BREAKING NEWS | Cortacero, inapoi la Dinamo! Anuntul pe care dinamovistii nu voiau sa-l auda! "Ne vom intoarce la echipa!"

Pablo Cortacero nu a renuntat la Dinamo.

Chiar daca suporterii-actionari ai clubului l-au exclus din Consiliul de Administratie, ibericul se va intoarce in Romania in urmatoarea perioada, avand de gand sa se implice la echipa.

Fostul director sportiv al 'cainilor rosii', Rufo Collado, a anuntat ca el s-a intors deja in Romania, urmand ca si Cortacero sa vina in tara, cei doi avand planuri mari.

"Da, sunt in Bucuresti. Dar sunt de cateva zile bune, nu de azi. Se va intoarce si Pablo Cortacero. O sa faca declaratii zilele viitoare in care va explica toata situatia. Ne vom intoarce la Dinamo si vom face echipa buna", a spus Rufo Collado, potrivit GSP.

Cei care s-au ocupat de club in absenta lui Cortacero sunt in cautare de investitori care sa cumpere actiunile pe care le detine spaniolul. Acesta din urma nu are, insa, de gand sa le vanda.

In acest moment, cu doua etape inainte de finalul sezonului, Dinamo este pe locul 5 in clasamentul playout-ului, cu 27 de puncte. In ultimele meciuri, echipa antrenata de Dusan Uhrin le va infrunta pe FC Arges si Chindia Targoviste, ocupantele primelor doua pozitii.