HALUCINANT! In minutul 42, Nigeria avea 4-0 cu Sierra Leone! Cat a putut sa se termine meciul jucat de vedetele Africii

Din articol VIDEO

Duelul Nigeria - Sierra Leone din calificarile Cupei Africii pe Natiuni a avut parte de un final incredibil.

Nigeria a intalnit Sierra Leone in runda a 3-a din Grupa L a calificarilor pentru Cupa Africii pe Natiuni.

Cu vedete in lot ca Alex Iwobi (Everton) sau Iheanacho (Leicester), Nigeria pornea ca mare favorita in duelul cu Sierra Leone.

Startul de meci confirma pronosticul initial si dupa doar 29 de minute, Nigeria conducea cu 4-0. Iwobi cu o dubla, Osimhen si Chukwueze obtineau un avantaj considerabil pe tabela pentru nigerieni.

In minutul 41, Quee reusea sa inscrie pentru Siera Leone si la pauza meciului scorul era 4-1 in favoarea Nigeriei.

In startul reprizei secunde, la Sierra Leone a fost trimis Alhaji Kamara, atacant de 26 de ani de la Randers (Danemarca), iar acestea avea sa fie decisiv pentru soarta meciului.

Kamara a inscris in minutul 72 golul de 4-2, iar apoi Bundu, un alt jucator intrat in repriza a doua, marca in minutul 80 si Nigeria mai avea doar un gol avans.

Kamara a dat lovitura in minutul 86 si a restabilit egalitatea, stabilind totodata si scorul final: 4-4, dupa ce Nigeria a condus cu 4-0.

Nigeria ramane in continuare lider in Grupa L, cu 7 puncte dupa primele 3 meciuri, in timp ce Sierra Leone a urcat pe locul 3, cu 2 puncte.

Din grupa mai fac parte Benin (3 puncte) si Lesotho (1 punct), ultimele doua urmand sa joace duelul direct din runda a treia.

VIDEO

INCREDIBLE SCENES!! ???? Sierra Leone rises from the ashes to make it 4-4 against Nigeria, after being 4-0 down early on. What a comeback!#NGASLE #AFCON2021Q pic.twitter.com/D2b7TIGzMY — MocroVids (@MocroVids) November 13, 2020