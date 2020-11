Gabi Balint nu este de acord cu faptul ca FCSB II si CSA Steaua sunt in aceeasi serie: "Probabil sunt incapabili!" 

FCSB II a invins echipa secunda a lui Dinamo cu scorul de 2-1.

FCSB II este pe locul al doilea in Seria a patra din Liga a 3-a, cu 24 de puncte, fiind la doar doua lungimi distanta de liderul CSA Steaua. La FCSB II au inceput sa evolueze o serie de jucatori de la prima echipa, cum ar fi Oaida, Buziuc sau Briceag, iar finantatorul echipei pare hotarat sa-i incurce pe cei de la CSA in drumul catre promovare.

Fostul jucator al Stelei, Gabi Balint, a declarat ca nu vede normal faptul ca FCSB II si CSA sunt in aceeasi serie din Liga a 3-a, din cauza ca cele doua echipe inca sunt in litigii si pentru ca si-au impartit o parte din suporteri in ultima perioada.

"Am vazut si eu criteriile acestea pentru promovare in Liga a 2-a. Federatia ar fi trebuit sa aiba mai multa grija, in primul rand nu ar fi trebuit sa le bage in aceeasi serie in Liga a 3-a, pentru ca sunt doua cluburi care sunt inca in litigii, sunt doua cluburi care au impartit 4 milioane de suporteri.

Poate exista un conflict la un meci de promovare intre cele doua, eu cred ca se putea evita acest lucru. Nu stiu acum, ori sunt incapabili cei de la Federatie care au gandit acest lucru, ori sunt rauvoitori! Cum pot sa puna paie pe foc in asemenea hal?

Steaua ca sa promoveze are nevoie de jucatori in iarna. Am vazut echipa, nu iti da siguranta. FCSB-ul va folosi cativa jucatori de la Liga 1, dar Steaua trebuie sa-si faca o echipa peste ei. Patronul de acolo isi face o ambitie si e normal! E sportiv, a suferit si el, pe noi nu trebuie sa ne intereseze lucrul asta", a declarat Gabi Balint pentru Digi Sport.