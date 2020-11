(P) Mareste-ti cotele in fiecare sambata la Betfair

Betfair lanseaza Super Cota de sambata si ofera pariorilor posibilitatea de a creste cotele in fiecare zi de sambata pentru pariurile pe Sportsbook.

Aceasta functie permite cresterea cotelor mai mult decat in timpul saptamanii.



Cum functioneaza?





Aceasta recompensa mareste cota unei selectii din biletul de pariu la o cota superioara celei afisate in momentul respectiv pe site. Super Cota Betfair este foarte simplu de folosit. Ea este adaugata direct in contul clientilor existenti, invitati sa participe, si se aplica pe biletul de pariu odata ce a fost primita.



Pe biletul de pariu, clientii Betfair trebuie doar sa isi aleaga piata preferata, sa adauge selectia in biletul de pariu, sa selecteze miza, apoi sa apese butonul „Mareste-ti Cota” pentru a creste cota de pariu. Atat de simplu!

Un ghid video pas cu pas este disponibil pe aceasta pagina.



Ce trebuie sa stie pariorii?





Super Cota de sambata este disponibila 24 de ore doar pe Sportsbook si se aplica clientilor Betfair existenti care au fost invitati sa participe la aceasta promotie. Aceasta mareste cotele mai mult decat in timpul saptamanii si se adauga direct in contul de client, fara a fi nevoie de o calificare suplimentara. Se poate folosi atat pe evenimente in desfasurare, cat si pe pariuri plasate inainte inceperii evenimentelor.



Este bine de stiut ca ea nu poate fi folosita pe pariuri multiple, la pariuri cu cota deja marita pe site, la „scorecast”/„wincast” sau pe sporturi virtuale.



Suma pariata pe o Super Cota poate ajunge pana la 250 RON, sau 50 £/€/$.



Asadar, pe langa gama variata de Cote Marite si pariuri speciale disponibile in oferta Betfair, se deschide o noua posibilitate de a crea propriile promotii, in functie de stilul personal de pariere.



Complimenteaza-ti stilul de joc cu Super Cota Betfair si vezi cum castigurile tale vor creste!



Pariaza legal si responsabil la Betfair. Pariurile sportive sunt destinate exclusiv adultilor. 18+ Licenta ONJN nr. L1160655W000329.