Poate pleca la Juventus pe postul de director sportiv

Presa italiană anunță că Marco Ottolini, directorul sportiv al clubului Genoa și unul dintre cei mai importanți oameni din organigrama clubului, în ultimii ani, nu a oferit un răspuns conducerii în privința reînnoirii contractului, înainte de termenul limită impus de noul acționariat al genovezilor.

Acesta ar fi cerut o păsuire, pentru a cântări mai bine viitorul său, dar cel mai probabil patronul Dan Șucu și oficialii "Grifonului" vor căuta soluții pentru acest post și cele două părți s-ar putea despărți în iarna viitoare. Conform zvonurilor din fotbalului italian, Ottolini se poate întoarce la Juventus în funcția de director sportiv. În aceste condiții, cel puțin temporar, el poate fi înlocuit de Răzvan Raț, membru în board-ul clubului Genoa, dar care deține licență în management sportiv emisă de UEFA.



Clubul italian se află într-o spirală descendentă îngrijorătoare, ocupând acum ultimul loc în Serie A, cu doar trei puncte acumulate în cele nouă etape disputate din acest sezon (0 victorii, 3 egaluri, 6 înfrângeri / golaveraj -9). Viitorul antrenorului Patrick Vieira este și el în dubiu, francezul având la dispoziție meciurile din luna noiembrie (Sassuolo, Fiorentina, Cagliari, Hellas Verona), pentru a începe să adune puncte și a putea să-și salveze postul.



Marco Ottolini e un om de fotbal respectat în Italia

Marco Ottolini (45 de ani) este licențiat în Limbi Străine și Cultură pentru Management Turistic la Universita degli Studi di Verona, dar este și director sportiv cu o diplomă primită din partea FIGC - Federazione Italiana Giuoco Calcio, cu o teză finală cu subiectul "Relațiile Internaționale în Fotbalul Global". A urmat cursuri de Match Analysis la Panini Digital, a lucrat ca agent de jucători licențiat UEFA (2002-2015) și vorbește limbile italiană, engleză, germană, franceză și spaniolă.

A fost fotbalist la Brescia Calcio, apoi a lucrat pentru Royal Belgian Football Association (intern / 2005), RSC Anderlecht (scouter internațional / 2015-2018), Juventus (scouter internațional, coordonator jucători împrumutați, manager jucători împrumutați / 2018-2022) și Genoa (director sportiv / 2022-prezent).

Printre jucătorii cumpărați în mandatul său, de pe urma cărora Genoa a făcut profit din transferuri se numără Mateo Retegui (Atalanta / 21 mil. euro), Radu Drăgușin (Tottenham / 25 mil. euro), Koni De Winter (AC Milan / 20 mil. euro), Albert Gudmundsson (Fiorentina / 19 mil. euro), Honest Ahanor (Atalanta / 17 mil. euro) sau Josep Martinez (Inter Milano / 14 mil. euro).

Foto - Getty Images

