La conferința de presă premergătoare meciului cu Newcastle din Cupa Ligii Angliei, Thomas Frank a anunțat că Drăgușin este aproape de a reveni în lotul lui Tottenham, după mai multe săptămâni în care s-a pregătit alături de echipă.

Thomas Frank: "Radu Drăgușin se apropie de revenire. Plănuim să îl folosim într-un meci amical"



Managerul lui Spurs a spus că mai sunt câteva detalii de pus la punct în cazul lui Drăgușin, dar și că nu dorește să forțeze revenirea fundașului român.



"Pentru Radu merge bine. Participă integral la antrenamentele cu echipa. Ruptura de ligamente încrucișate este o accidentare gravă, a lipsit 9 luni și a trebuit să dezvolte o anumită forță în genunchi. Cu siguranță se apropie momentul în care va putea juca", a spus Thomas Frank.



Primul meci oficial cu Drăgușin înapoi în lotul lui Tottenham ar putea fi chiar derby-ul cu Arsenal, de pe Emirates, programat pe 23 noiembrie, în direct pe VOYO. Până atunci, Thomas Frank dezvăluie că fundașul român ar putea apărea într-un meci amical.



"Da, probabil după pauza pentru meciurile naționalelor va putea juca. Plănuim să îl folosim într-un meci amical până atunci", a mai spus Thomas Frank.

Thomas Frank: "Drăgușin, la națională în noiembrie? Pentru mine n-are sens"



Întrebat despre decizia lui Mircea Lucescu de a-l trece pe Drăgușin pe lista preliminară a naționalei României pentru meciurile cu Bosnia și San Marino, Frank a răspuns: "Nu am vorbit cu Radu despre asta, dar pentru mine n-are sens".



Răspunsul managerul lui de la Spurs nu lasă loc de interpretări. Drăgușin nu va participa nici la acțiunea din noiembrie a naționalei României și va rămâne la Londra pentru a se antrena și a juca în amicalul pe care îl va organiza Tottenham.

