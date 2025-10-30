Șucu s-a declarat nemulțumit de felul în care acesta a gestionat perioada de mercato din vară, în care Genoa a adus mai mulți jucători fără impact imediat.

Principalul vizat este Marco Ottolini, actualul director sportiv, despre care sursele din Italia spun că ar fi pe picior de plecare.

Jocul modest și lipsa de rezultate l-au făcut pe Șucu să ia în calcul o revoluție totală în structura clubului. Potrivit jurnalistului italian Nicolo Schira, patronul „grifonilor” pregătește schimbări majore atât pe banca tehnică, cât și în conducerea sportivă.

După nouă etape, formația pregătită de Patrick Vieira a adunat doar 3 puncte, fiind ultima în clasament și fără nicio victorie în campionat.

În locul lui Ottolini, favorit să preia funcția este Diego Lopez, fost antrenor la Cagliari și Brescia, acum în postura de manager sportiv.

Antrenorul de la U17 intră în schemă

Potrivit lui Schira, Lopez este „la un pas de semnătură” și ar urma să semneze un contract valabil până în 2027, cu opțiune de prelungire pe încă un an.

Viitorul lui Patrick Vieira pe banca lui Genoa este și el incert. Clubul analizează mai multe variante, iar o soluție internă câștigă teren: Domenico „Mimmo” Criscito, fostul căpitan al echipei și actual antrenor al formației U17.

Potrivit sursei citate, Criscito este „în pole-position” să preia interimatul, dacă Vieira va fi demis în următoarele zile.

