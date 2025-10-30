După nouă etape, formația pregătită de Patrick Vieira a adunat doar 3 puncte, fiind ultima în clasament și fără nicio victorie în campionat.
Jocul modest și lipsa de rezultate l-au făcut pe Șucu să ia în calcul o revoluție totală în structura clubului. Potrivit jurnalistului italian Nicolo Schira, patronul „grifonilor” pregătește schimbări majore atât pe banca tehnică, cât și în conducerea sportivă.
Marco Ottolini și Vieira, OUT!
Principalul vizat este Marco Ottolini, actualul director sportiv, despre care sursele din Italia spun că ar fi pe picior de plecare.
Șucu s-a declarat nemulțumit de felul în care acesta a gestionat perioada de mercato din vară, în care Genoa a adus mai mulți jucători fără impact imediat.