De la 1 iulie, Nicolae Stanciu va fi jucătorul celor de la Genoa. Aflat în ultimele șase luni de contract cu Damac, mijlocașul și-a negociat mutarea încă din primăvară, iar confirmarea a venit în această săptămână, când jucătorul se afla în cantonamentul naționalei României.

Marco Ottolini: "Stanciu, un mare muncitor: experiență și tehnică"



La 32 de ani, Stanciu se va afla în premieră într-unul dintre primele cinci campionate ale Europei. Marco Ottolini (45 de ani), directorul sportiv de la Genoa, a explicat de ce a ales "Grifonul" să mizeze pe serviciile internaționalului român.



"Îl cunosc pe Stanciu de când lucram la Anderlecht. Va veni la Genoa cu experiență și cu calitate tehnică. În plus, este un mare muncitor", a spus Ottolini, într-un interviu pentru Il Secolo XIX.



Ottolini a lucrat la Anderlecht ca scouter în perioada 2015-2018. La formația belgiană a jucat și Nicolae Stanciu în intervalul 2016-2018.

8 este numărul pe care Stanciu îl va purta pe tricou la Genoa

Reacția lui Nicolae Stanciu după ce a semnat cu Genoa



Aflat în cantonamentul naționalei României Stanciu a vorbit, printre altele, și despre transferul său la Genoa. Cotat la 3,5 milioane de euro de site-urile de specialitate, mijlocașul a ajuns liber de contract la echipa patronată de Dan Șucu după ce s-a despărțit de Damac FC, club din primul eșalon al Arabiei Saudite.



”Da, discutasem de mai mult timp (n.r. cu cei de la Genoa). Sunt bucuros că astăzi s-a oficializat. Am venit cu un vibe mult, după ce am plecat de la Damac. Am reușit acolo și ne-am salvat de la retrogradare.



Știam de ea, de prezentare. Normal că mi-a plăcut. Nu a întârziat nimic. Puteam să semnez până în septembrie”, a spus Nicolae Stanciu în cadrul unei conferințe de presă.