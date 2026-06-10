Astfel, ”Câinii Roșii” vor mai aștepta un an cu speranța că atunci vor putea juca în Europa.

Cristi Borcea: „M-au deranjat declarațiile conducătorilor”

Cristi Borcea este de părere că acționarii și oficialii clubului Dinamo trebuie să își schimbe cât mai repede atitudinea, astfel încât echipa să aibă rezultate.

Fostul conducător al clubului din ”Ștefan cel Mare” spune că actualii șefi ai clubului transmis o stare de autosuficiență, iar jucătorii nu își depășesc condiția și ajung să se mulțumească cu puțin.

”Deja a devenit o obișnuință (n.r. ca Dinamo să nu se califice în cupele europene) și pe mine ca unul care a condus-o pe Dinamo 22 de ani, am crescut cu mentalitatea asta că locul 2 e un eșec. M-au deranjat declarațiile conducătorilor, că nu transmit o anumită presiune și o continuitate a ceea ce a fost Dinamo și a mentalității lui Dinamo. am auzit 'Domne, suntem in grafic cu locul de a nu merge în Europa'.

Ar trebui să nu mai fie mulțumiți cu scăparea de retrogradare, că nu e în ADN-ul lui Dinamo, să nu mai fie mulțumiți cu intrarea în play-off și 'dacă nu ne calificăm într-o cupă europeană, nu e niciun fel de problemă.

Suporterii au ajuns la o limită, pentru locul doi mie îmi vopseau gardurile. Am înțeles, au stabilizat clubul, dar deja au trecut mulți ani fără performanțe, iar performanța înseamnă trofee și cupe europene”, a spus Cristi Borcea pentru Pro TV și Sport.ro.