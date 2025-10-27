Rapid a câștigat clar meciul din etapa 14, 4-1 luni seara în Giulești cu Unirea Slobozia. AICI LIVE TEXT Rapid - Unirea Slobozia 4-1 I S-a vopsit Petrila și bine a făcut! FOTO cu noul look

Claudiu Petrila (7), Rareș Pop (36), Cristian Manea (45+2) și Alex Dobre (61) au făcut 4-0 pentru Rapid, în timp ce oaspeții au înscris golul de onoare tocmai în minutul 90+1, prin peruanul Renato Espinosa.

Ușor curios date fiind proporțiile scorului, 4-0 deja după doar o oră de joc, antrenorul giuleștean Costel Gâlcă nu a apelat pe final la serviciile fiului patronului Dan Șucu, mijlocașul ofensiv Andrei Șucu (16 ani), fotbalist convocat în premieră în lotul Rapidului în acest sezon.

De pe banca de rezerve au intrat pe teren în schimb Robert Bădescu, Leo Bolgado, Luka Gojkovic, Antoine Baroan și Claudiu Micovschi.

Andrei Șucu are 16 ani și deja a debutat în Superligă în sezonul trecut



Andrei Șucu a mai jucat o singură dată pentru Rapid în Superliga. S-a întâmplat în ultima etapă a sezonului trecut, când a fost introdus pe finalul partidei cu U Cluj (2-2).

Un alt jucător de la juniori care a prins lotul Rapidului pentru această confruntare este Sebastian Banu (17 ani). La fel ca Șucu Jr, mijlocașul a prins câteva minute în duelul cu U Cluj din sezonul trecut.

De subliniat că Rapid nu s-a putut baza în meciul cu Unirea Slobozia pe Cătălin Vulturar (suspendat), Andrei Borza, Gabriel Gheorghe, Denis Ciobotariu, Cristian Ignat, Drilon Hazrolaj, Borisav Burmaz și Diogo Mendes (accidentați).

