Fundașul central Derrick Luckassen, fratele lui Kevin Luckassen Brobbey, atacantul lui FC Argeș, și-a schimbat ieri naționala la FIFA (Ghana în locul Olandei) după ce a fost convocat de urgență de federația ghaneză pentru a-l înlocui pe accidentatul Alexander Djiku și pentru a evolua astfel la Campionatul Mondial care începe mâine!

Adversarul fratelui său la CM 2026: Derrick Luckassen va juca pentru Ghana, fratele Brian Brobbey va evolua pentru Olanda

Schimbarea federației de către Luckassen a fost oficializată pe site-ul FIFA ieri, 9 iunie.

Un alt frate al lui Derrick, atacantul Brian Brobbey de la Sunderland, este în lotul Olandei pentru Mondialul din această vară!

Derrick Luckassen, fost internațional de tineret olandez, joacă acum la Pafos din Cipru, unde este coleg cu internaționalul român Vlad Dragomir.

În CV-ul fundașului se regăsesc echipe ca AZ Alkmaar, PSV Eindhoven, Hertha Berlin sau Anderlecht Bruxelles.

Grupele de la CM 2026

Grupa A - Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, Cehia

Grupa B - Canada, Qatar, Elveția, Bosnia și Herțegovina

Grupa C - Brazilia, Maroc, Scoția, Haiti

Grupa D - SUA, Paraguay, Australia, Turcia

Grupa E - Germania, Costa de Fildeș, Ecuador, Curacao

Grupa F - Olanda, Japonia, Tunisia, Suedia

Grupa G - Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă

Grupa H - Spania, Uruguay, Arabia Saudită, Insulele Capului Verde

Grupa I - Franța, Senegal, Norvegia, Irak

Grupa J - Argentina, Algeria, Austria, Iordania

Grupa K - Portugalia, Columbia, Uzbekistan, RD Congo

Grupa L - Anglia, Croația, Ghana, Panama