Fundașul central Derrick Luckassen, fratele lui Kevin Luckassen Brobbey, atacantul lui FC Argeș, și-a schimbat ieri naționala la FIFA (Ghana în locul Olandei) după ce a fost convocat de urgență de federația ghaneză pentru a-l înlocui pe accidentatul Alexander Djiku și pentru a evolua astfel la Campionatul Mondial care începe mâine!
Adversarul fratelui său la CM 2026: Derrick Luckassen va juca pentru Ghana, fratele Brian Brobbey va evolua pentru Olanda
Schimbarea federației de către Luckassen a fost oficializată pe site-ul FIFA ieri, 9 iunie.
Un alt frate al lui Derrick, atacantul Brian Brobbey de la Sunderland, este în lotul Olandei pentru Mondialul din această vară!
Derrick Luckassen, fost internațional de tineret olandez, joacă acum la Pafos din Cipru, unde este coleg cu internaționalul român Vlad Dragomir.
În CV-ul fundașului se regăsesc echipe ca AZ Alkmaar, PSV Eindhoven, Hertha Berlin sau Anderlecht Bruxelles.
Grupele de la CM 2026
Grupa A - Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, Cehia
Grupa B - Canada, Qatar, Elveția, Bosnia și Herțegovina
Grupa C - Brazilia, Maroc, Scoția, Haiti
Grupa D - SUA, Paraguay, Australia, Turcia
Grupa E - Germania, Costa de Fildeș, Ecuador, Curacao
Grupa F - Olanda, Japonia, Tunisia, Suedia
Grupa G - Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă
Grupa H - Spania, Uruguay, Arabia Saudită, Insulele Capului Verde
Grupa I - Franța, Senegal, Norvegia, Irak
Grupa J - Argentina, Algeria, Austria, Iordania
Grupa K - Portugalia, Columbia, Uzbekistan, RD Congo
Grupa L - Anglia, Croația, Ghana, Panama