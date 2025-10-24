Tuttosport scrie că torinezii îl vor imediat, înainte de perioada de mercato din iarnă. Juventus traversează o perioadă de restructurare administrativă și, după numirea lui Damien Comolli în funcția de director general (care va deveni și CEO din noiembrie), vrea să completeze rapid organigrama.



Vânătoare prin agenție



Pentru a găsi omul potrivit, "Bătrâna Doamnă" a apelat la o metodă modernă: o agenție specializată în "head hunting" (vânători de talente) pentru posturi de conducere de înalt profil. Este aceeași strategie folosită în vară pentru selectarea lui Comolli.



Potrivit italienilor, pe lista scurtă a agenției, numele care iese în evidență este cel al lui Marco Ottolini. Chiar dacă directorul de la Genoa a negat public existența unor contacte directe, sursele din Peninsulă susțin că acesta rămâne profilul preferat de noul șef al lui Juve, Damien Comolli.



Urgența este maximă la Torino. Obiectivul lui Juventus este ca noul director sportiv să fie deja instalat în funcție înainte de startul lunii ianuarie, pentru a putea planifica în detaliu campania de transferuri din iarnă.



Mutarea se anunță însă dificilă pentru Juventus și o adevărată provocare pentru Dan Șucu. Atât Ottolini, cât și principala variantă de rezervă, Johannes Spors (Southampton), se află sub contract cu cluburile lor până la finalul sezonului. Insistența torinezilor ar putea însă destabiliza situația de la Genoa.

