Rapid are nevoie de o victorie pentru a rămâne la egalitate de puncte cu liderul FC Botoșani. Cu opt jucători indisponibili pentru această confruntare, Costel Gâlcă mizează pe un prim 11 în care Răzvan Onea revine și este purtătorul banderolei de căpitan.

Andrei Șucu, în premieră în lotul Rapidului în acest sezon



Interesant este că pentru prima dată în acest sezon Andrei Șucu (16 de ani), fiul patronului de la Rapid, se află în lotul giuleștenilor. Mijlocașul ofensiv și-ar putea face debutul la prima echipă în această stagiune.



Andrei Șucu a mai jucat o singură dată pentru Rapid în Superliga. S-a întâmplat în ultima etapă a sezonului trecut, când a fost introdus pe finalul partidei cu U Cluj (2-2).



Un alt jucător de la juniori care a prins lotul Rapidului pentru această confruntare este Sebastian Banu (17 ani). La fel ca Șucu Jr, mijlocașul a prins câteva minute în duelul cu U Cluj din sezonul trecut.



Primul 11 al Rapidului pentru meciul cu Unirea Slobozia: Aioani - Manea, Kramer, Pașcanu Onea - Christensen, Keita - Dobre, R. Pop, Petrila - Koljic

Rezerve : Stolz, Bolgado, Braun, Bădescu, Hromada, A. Șucu, Grameni, Gojkovic, Banu, Micovschi, Baroan, Jambor

: Stolz, Bolgado, Braun, Bădescu, Hromada, A. Șucu, Grameni, Gojkovic, Banu, Micovschi, Baroan, Jambor Antrenor: Costel Gâlcă



Rapid nu se poate baza la această partidă pe Cătălin Vulturar (suspendat), Andrei Borza, Gabriel Gheorghe, Denis Ciobotariu, Cristian Ignat, Drilon Hazrolaj, Borisav Burmaz și Diogo Mendes (accidentați).

