Pe 17 decembrie, se va împlini un an, de când s-a făcut anunțul preluării pachetului majoritar de acțiuni al clubului Genoa de către Dan Șucu.

Acum un an, când a devenit patron în Serie A, omul de afaceri român a plătit datoriile și infuzia de capital a „resuscitat“ și echipa din punct de vedere al rezultatelor sportive. Astăzi, când se apropie aniversarea sosirii lui Șucu la club, Genoa e într-o situație catastrofală! Mult mai gravă, comparativ cu cea de anul trecut din punct de vedere strict sportiv!

Genoa, ultimul loc în Serie A, ciuca bătăilor

Aseară, în etapa a 9 din Serie A, Genoa a pierdut. Încă o dată! 0-2 acasă cu Cremonese. Fără Nicolae Stanciu – n-a fost nici măcar în lot – gazdele au cedat fără drept de apel, în condițiile în care Cremonese a deschis scorul din minutul 3 și l-a majorat, în minutul 49.

Cu acest eșec, Genoa a rămas „lipită“ de ultimul loc al clasamentului în Serie A. Echipa are doar 3 puncte și e la 2 puncte de poziția a 17-a, prima care asigură rămânerea în Serie A.

De la începutul acestui sezon, cifrele celor de la Genoa, în toate competițiile, sunt horror: 11 meciuri, 2 victorii, 3 remize, 6 înfrângeri, golaveraj 10-14!

În aceste condiții, rămâne de văzut ce măsuri va lua Dan Șucu și, în mod cert, primul care poate fi tras la răspundere e antrenorul francez, Patrick Vieira.

