Juve își restructurează organigrama și a ales să mizeze pe o figură familiară pentru a gestiona viitoarele campanii de transferuri. Sky Sport scrie că înțelegerea este parafată verbal, urmând ca în zilele următoare să fie puse la punct ultimele detalii formale. Decizia este însă finală: Ottolini se întoarce la Torino.



Oficialul italian era liber de contract din 31 octombrie, dată la care și-a reziliat angajamentul cu Genoa. Discuțiile cu Juventus au început imediat după acea despărțire, iar negocierile s-au accelerat în ultima perioadă, conducerea bianconeră preferându-l pe acesta în detrimentul altor candidați străini.



Revenire strategică



Pentru Marco Ottolini, această mutare nu reprezintă un pas în necunoscut, ci o întoarcere acasă. Născut în 1980, fostul fotbalist a mai activat în structurile lui Juventus între 2018 și 2022. În acea perioadă, a coordonat proiectul „Club 15”, menținând relații cu echipe din străinătate, și a supervizat evoluția jucătorilor împrumutați, fiind implicat direct în dezvoltarea proiectului Next Gen.



După plecarea de la Juventus în 2022, Ottolini a preluat funcția de director sportiv la Genoa, unde a avut un mandat de succes. A contribuit decisiv la promovarea „Grifonului” în Serie A și la stabilizarea echipei în primul eșalon.



Mandatul său la Genoa a fost marcat de lansarea unor jucători care au confirmat la cel mai înalt nivel. Printre „bijuteriile” șlefuite sub conducerea sa se numără internaționalul român Radu Drăgușin, dar și fotbaliști precum Josep Martinez, De Winter sau Mateo Retegui.



În noua organigramă a torinezilor, Ottolini se va alătura echipei manageriale din care mai fac parte Damien Comolli și François Modesto.

