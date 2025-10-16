United a pregătit 80 de milioane de euro pentru aducerea lui Retegui

Prioritatea lui Manchester United pentru perioada de transferuri din vara viitoare este transferul unui atacant de clasă. Conform presei engleze, favoritul lui Ruben Amorim este Mateo Retegui, fotbalistul italo-argentinian care evoluează la Al Qadsiah, ocupanta locului al doilea în Saudi Pro League, după disputarea a patru etape din actualul sezon. Acesta a marcat deja de trei ori pentru echipa de club, iar în ultimele patru partide ale Italiei a reușit cinci goluri și patru pase decisive.

Retegui a fost cumpărat cu 65 de milioane de euro de către Al Qadsiah și are un saalriu anual de 20 de milioane de euro, iar United este dispusă să plătească 80 de milioane de euro pentru transferului lui. "Diavolii Roșii" îi au în lot pe atacanții centrali Joshua Zirkzee (24 de ani), Benjamin Sesko (22 de ani) și Chido Obi (17 ani) și i-a împrumutat pe Marcus Rashford (FC Barcelona), Rasmus Hojlund (Napoli) și Ethan Wheatley (Northampton Town).



E născut în Argentina, dar joacă pentru Italia

Mateo Retegui (26 de ani) este născut la San Fernando (Area Metropolitana de Buenos Aires) și s-a format la juniorii cluburilor River Plate și Boca Juniors. La nivel de seniori a evoluat pentru Boca Juniors (2018-2019), Estudiantes (2019-2020 / împrumutat), Talleres (2020-2021 / împrumutat), Tigre (2021-2023 / împrumutat), Genoa (2023-2024), Atalanta (2024-2025) și Al Qadsiah (2025-prezent). Are 24 de selecții și 11 goluri pentru naționala de seniori a Italiei, cu care a participat la Euro 2024.

În palmares are titlurile de golgheter în Argentina Primera Division (2022) și Serie A (2024-2025), trofeele Serie A Best Striker (2024-2025) și Serie A Player of the Month (octobrie 2024) și includerea în Serie A Team of the Season (2024-2025). Este cotat la 45 de milioane de euro.

Foto - Getty Images

