După meci, Mircea Lucescu a declarat că în primul rând victoria este a sa și abia apoi a jucătorilor. De altfel, în vestiar, selecționerul a vorbit în termeni laudativi la adresa jucătorilor și i-a felicitat pentru victorie.

Răzvan Raț și Ciprian Marica au analizat discursul lui Mircea Lucescu

Răzvan Raț a fost uimit de discursul avut de Mircea Lucescu în vestiarul echipei naționale după victoria României cu Austria. Fostul internațional român, pe care Mircea Lucescu l-a avut elev la Șahtior Donețk, susține că experimentatul antrenor nu a avut niciodată un discurs în care să își aplaude jucătorii după o victorie importantă, așa cum a fost după meciul cu Austria.

”Știi de ce sunt trist? Că în vestiarul nostru nu a avut niciodată discursul ăsta! Întrebă-l (n.r. arată spre Ciprian Marica). Niciodată nu a avut un discurs de genul! A avut vreodată un discurs de genul? (n.r. Marica dă din cap negativ) După o victorie importantă, după un meci de Champions League, după un meci cu Dinamo Kiev...”, a spus Răzvan Raț la emisiunea Fața la Joc.

Marica a găsit explicația în faptul că, pe vremea când o antrena pe Șahtior Donețk, tehnicianul era mult mai tânăr. Mai mult, fostul atacant susține că presiunea și-a spus cuvântul și asupra lui Mircea Lucescu, motiv pentru care și-a asumat și victoria României cu Austria.

Marica este absolut convins că ”Il Luce” nu s-a așteptat nicio clipă la valul de comentarii negative venite la adresa sa după ce România a pierdut în fața Canadei, scor 0-3, și după egalul cu Cipru, scor 2-2.

”Avea și 60 de ani, nu 80. Era mai dur și nemulțumit. Tensiunea a fost mare la meciul ăsta, hai să fim realiști. Și asta că și-a asumat victoria, s-a simțit că avea stresul ăsta și nu se aștepta la tot ce s-a întâmplat, la presiunea asta, la reacții.

Nu se aștepta nea Mircea, sunt convins de lucrul ăsta, îl cunoaștem cu toții foarte bine, controla fiecare lucru în detaliu, orice comentariu, acum s-a întors acasă și după atât timp plecat a intrat direct în pâine. El se uită, îi spun ăia pe acolo toate comentariile, nu se aștepta nea Mircea să fie atâta lipsă de respect față de dânsul. Este șocat”, a adăugat Marica.

Ce a spus Mircea Lucescu după România – Austria 1-0

Mircea Lucescu a fost întrebat la conferința de presă dacă victoria de pe Arena Națională este și a lui, iar selecționerul a avut un răspuns tranșant:

”Victoria asta e în primul rând a mea, pentru că am pregătit meciul așa cum trebuie.

Și pe urmă, e victoria jucătorilor împreună cu mine. Nimic nu e întâmplător pe teren. Totul vine în urma unei gândiri foarte serioase”, a spus Lucescu la conferința de presă.

