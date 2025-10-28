Șucu a transmis clar că nu ia în considerare să îl demită pe Patrick Vieira și a mărturisit că are mare încredere în tehnicianul francez.

Reacția lui Patrick Vieira, după decizia anunțată de Dan Șucu

”Aș dori să spun de la bun început că avem un singur plan, iar acesta este cu Vieira ca antrenor. Am, de asemenea, încredere în echipă și sunt aici tocmai pentru a le vorbi tuturor și pentru a le reitera acest lucru.

Cred că avem un antrenor puternic și talentat și că avem tot ce ne trebuie pentru a fi competitivi. Repet: Vieira este singurul nostru plan ca antrenor al acestei echipe. Ceea ce vă spun acum le voi spune și jucătorilor”, a spus Dan Șucu.

Patrick Vieira a auzit declarațiile lui Dan Șucu și a reacționat la conferința de presă premergătoare partidei cu Cremonese. Tehnicianul a transmis că echipa trebuie să câștige în semn de mulțumire pentru Șucu.

”Evident, aceste cuvinte sunt plăcute. Am avut mereu o relație bună cu patronul și cu președintele. Ținem mereu legătura. Repet, aceste cuvinte sunt plăcute. Meciul de mâine este extrem de important și vrem să câștigăm acest meci pentru a-i mulțumi patronului pentru aceste cuvinte. Știm ce avem de făcut și suntem pregătiți să înfruntăm pe Cremonese”, a răspuns Vieira când a fost întrebat despre declarațiile lui Dan Șucu.

Vieira a anunțat când revine Nicolae Stanciu

Antrenorul de la Genoa a anunțat de altfel că Nicolae Stanciu s-a refăcut complet și ar putea evolua în meciul din etapa a noua din Serie A. Căpitanul echipei naționale nu a mai jucat de la finalul lunii trecute, când a suferit o accidentare musculară la nivelul coapsei.

”Thorsby? Poate juca pe mai multe poziții și și-a arătat profesionalismul, pentru că nu a jucat prea mult, dar nu a renunțat niciodată. A așteptat momentul lui. A făcut un meci interesant, a marcat un gol și a avut o ocazie cu o lovitură de cap.

Ellertsson? Are capacitatea de a evolua pe mai multe poziții. Martin este pregătit să joace, se antrenează bine și a acceptat această decizie.

Marcandalli s-a antrenat mai mult decât Stanciu, dar amândoi pot reveni în lot”, a spus Patrick Vieira.

