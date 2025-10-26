Șucu a ales între Genoa și Rapid! Ce au scris italienii despre patronul român

Genoa a suferit o nouă înfrângere în Serie A, după 1-2 cu Torino în deplasarea, iar grifonii se află pe ultimul loc și nu au nicio victorie în acest sezon.

„Grifonii” au doar trei puncte după primele opt etape scurse în campionatul din Italia.



Dan Șucu a fost prezent la meciul Torino - Genoa și ratează partida Rapidului



Dan Șucu a ales să meargă la meciul din Serie A al echipei sale din Italia, iar italienii au explicat că omul de afaceri va sta până miercuri în „Cizmă”.

Astfel, Șucu va rata meciul de luni al Rapidului, care va avea loc de la ora 20:30 și va putea fi vizionat în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

„Acesta este un semn de susținere din partea președintelui clubului, care va rămâne la Genova până la meciul de miercuri seară împotriva lui Cremonese de pe stadionul Marassi, având în vedere că adunarea generală a acționarilor va avea loc tot luni”, scriu jurnaliștii italieni de la TMW.com.

