Șucu a ales între Genoa și Rapid! Ce au scris italienii despre patronul român

Șucu a ales &icirc;ntre Genoa și Rapid! Ce au scris italienii despre patronul rom&acirc;n Fotbal extern
Dan Șucu a avut de ales dacă merge la meciul lui Genoa sau la cel al Rapidului.

Genoa a suferit o nouă înfrângere în Serie A, după 1-2 cu Torino în deplasarea, iar grifonii se află pe ultimul loc și nu au nicio victorie în acest sezon.

„Grifonii” au doar trei puncte după primele opt etape scurse în campionatul din Italia. 

Dan Șucu a fost prezent la meciul Torino - Genoa și ratează partida Rapidului

Dan Șucu a ales să meargă la meciul din Serie A al echipei sale din Italia, iar italienii au explicat că omul de afaceri va sta până miercuri în „Cizmă”.

Astfel, Șucu va rata meciul de luni al Rapidului, care va avea loc de la ora 20:30 și va putea fi vizionat în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

„Acesta este un semn de susținere din partea președintelui clubului, care va rămâne la Genova până la meciul de miercuri seară împotriva lui Cremonese de pe stadionul Marassi, având în vedere că adunarea generală a acționarilor va avea loc tot luni”, scriu jurnaliștii italieni de la TMW.com.

"Președinți specializați în a convinge primarii"

Șucu a criticat modelul de business bazat pe atragerea banilor publici și le-a sugerat omologilor săi să se concentreze pe competență sportivă, nu pe relațiile cu autoritățile locale.

"Le-aş sugera tuturor acestor patroni să-şi angajeze un director sportiv cu adevărat competent. Nu cred că m-ar asculta, dar asta i-aş sfătui", a spus Șucu, continuând cu o critică directă la adresa conducătorilor din fotbalul românesc:

"Noi avem oameni specializaţi, în România, în a convinge primari sau preşedinţi de CJ să aloce din banii comunităţilor către fotbal. E grozav! Dacă asta e singura preocupare a unui preşedinte, atunci nu poţi să dai înainte. E treaba preşedintelui să convingă investitori să vină alături de club", a transmis acționarul giuleștean.

Emilian Dolha și cele mai frumoase amintiri ale carierei. Fostul portar e invitat la Poveștile Sport.ro, luni de la 9:00
Everton - Tottenham, de la 18:30, în exclusivitate pe VOYO! Duel complicat pentru echipa lui Radu Drăgușin
Ligue 1: Lille - Metz, Angers - Lorient, Auxerre - Le Havre și Rennes - Nice și derby-ul Lyon – Strasbourg, în direct pe VOYO!
FCSB - UTA, LIVE TEXT de la 20:30 | Campioana, obligată să câștige
Arsenal - Crystal Palace și Aston Villa - City, pe VOYO! Se anunță spectacol în Premier League, de la 16:00
"La acest Chivu nu ne așteptam!" Reacția care face valuri în Italia după Napoli - Inter 3-1

A lăsat totul și a luat primul bilet spre București: „M-a sunat și a spus că FCSB mă vrea!”

Olandezii au dat verdictul despre Dennis Man: ”Așa se întâmplă cu multe transferuri”

Ianis Hagi, banii nu aduc fericirea: situația sa din Turcia, agonizantă

Antrenorul lui Rayo dezvăluie: "Rațiu a fost trist după decizia clubului"

Șeful lui Inter, mesaj direct pentru criticii lui Chivu: "E bravo și nu ne surprinde! Știam cu cine avem de-a face"



Costel Gâlcă laudă o echipă din Superliga: ”Au jucat foarte bine și au un antrenor bun. Dacă sunt surprins? Nu, nu sunt”
Metaloglobus - Universitatea Craiova 0-0, ACUM, pe Sport.ro! Ratare imensă pentru olteni
Emilian Dolha și cele mai frumoase amintiri ale carierei. Fostul portar e invitat la Poveștile Sport.ro, luni de la 9:00
În România se întâmplă! Suspendare record după ce fotbalistul și-a dat jos chiloții în fața arbitrului: ”Băi, ochelaristule!”
Au venit și criticile din partea lui Capello! Italianul nu l-a iertat pe Cristi Chivu după Napoli - Inter
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Dan Șucu a recunoscut! Lovitura pregătită de Rapid: ”Da, ni-l foarte dorim”
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Răzvan Marin, elogiat în presa italiană după debutul cu AS Roma: ”Cel mai bun!” Reacția fotbalistului român
George Pușcaș a debutat la ultima clasată din Turcia! A atins mingea de 10 ori și a nimerit bara o dată
Atalanta aduce un atacant de la Genoa și e forțată să-și trimită vedeta la Juventus!
