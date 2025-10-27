Fără victorie în acest sezon de Serie A, Genoa a suferit duminică al patrulea eșec în ultimele cinci etape: 1-2 contra lui Torino, în deplasare. În ciuda acestui start de sezon - cel mai slab din istoria clubului în Serie A de când se acordă 3 puncte pentru victorie - acționarul majoritar Dan Șucu insistă că nu există niciun motiv pentru ca fanii să se îngrijoreze.

Dan Șucu: "Exclud posibilitatea ca Genoa să nu fie în Serie A! Am mare încredere în echipă"



Într-un interviu acordat în Italia, Șucu a adăugat că nu se pune problema demiterii antrenorului Patrick Vieira, dar și că în curând va merge la echipă pentru a sta de vorbă cu jucătorii lui Genoa.



"Am mare încredere în echipă, în antrenor și în staff. Nu avem un plan B sau plan C. Avem doar planul A. Dacă va trebuie să facem vreun transfer în ianuarie, vom face. Avem tot ce ne trebuie, inclusiv un antrenor foarte bun. Postul lui Patrick Vieira? Așa cum am spus, nu avem vreun plan B sau C. Planul nostru este cu antrenorul și echipa de acum.



Faptul că suntem pe ultimul loc este un lucru nou și pentru mine, dar sunt sigur că ne vom îndeplini obiectivul. Nu văd de ce ne-am panica. Văd o echipă care joacă bine și care are o mulțime de ocazii. Asta s-a văzut inclusiv ieri, în ultimele minute.



Da, voi merge să vorbesc cu echipa. Și antrenorul mi-a cerut asta. Un mesaj pentru fani? Exclud posibilitatea ca Genoa să nu fie în Serie A!", a spus Dan Șucu, pentru TMW.

Înaintea pauzei pentru meciurile echipelor naționale, Genoa va mai avea trei meciuri în Serie A: cu Cremonese (acasă), Sassuolo (deplasare) și Fiorentina (acasă).

