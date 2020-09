Tatarusanu poate ramane titular la Milan! Donnarumma nu s-a inteles pentru prelungirea contractului si poate pleca la Chelsea

Adus ca sa il secondeze pe Gianluigi Donnarumma, internationalul roman poate ramane titular in poarta "diavolilor milanezi".

Gianluigi Donnarumma (21 ani) se afla in ultimul an de contract cu AC Milan, putand sa semneze cu orice club doreste, incepand cu ianuarie 2021. Titularului dintre buturile "nerazurilor" ii expira contractul in iunie 2021, iar agentul sau, Mino Raiola, cere un salariu net de peste 10 milioane de euro pe an, plus bonusuri marite, in timp ce oficialii lui Milan sunt dispusi sa mai puna doar putin peste cei 6 milioane pe care ii castiga goalkeeperul acum. Presa italiana scrie ca linistea din ultimele doua saptamani, venita dupa ce Raiola a fost acuzat ca trage de timp si il vrea pe Donnarumma liber de contract, iar Milan l-a transferat pe Tatarusanu, anunta diferente ireconciliabile intre cele doua parti.

De asemenea, problemele mari sunt si in privinta nivelului clauzei de reziliere si a comisionului cerut de impresarul lui Donnarumma, considerat urias. Adusi la disperare de ceritele exagerate ale celui poreclit "Dollar-rumma", fanii au inceput si ei sa ceara conducerii sa ramana fermi in negocierile pentru reinnoirea contractului, altii incurajand chiar ca portarul sa fie vandut in aceasta vara, pentru ca acesta sa nu plece liber de contract in vara lui 2021.

Donnarumma a prins 203 meciuri in ultimele sase sezoane, fiind si vicecapitan al lui AC Milan. El este evaluat acum la 60 de milioane de euro si este curtat de PSG, Chelsea, Juventus si Everton. Cele mai mari sanse de transfer le au londonezii, care au cheltuit peste 200 de milioane de euro in aceasta vara si vor sa ii gaseasca un inlocuitor de incredere lui Kepa Arrizabalaga, pana pe 11 octombrie, cand se inchide perioada de transferuri.

Conducerea milaneza si-a asigurat spatele, in cazul in care negocierile esueaza, transferandu-l pe Ciprian Tatarusanu (34 ani), care a semnat un contract valabil pana in 2023. "Tata" poate ramane titular in poarta milanezilor, dupa ce Pepe Reina (38 ani) s-a transferat la Lazio si Asmir Begovici (33 ani) si-a terminat imprumutul si s-a intors la Bournemouth. In cazul in care "Gigio" pleaca de la Milan, probabil ca ii va fi reziliat si contractul fratelui sau, Antonio Donnarumma (30 ani), al treilea portar al echipei. Milan il mai are in lot pe danezul Andreas Jungdal (18 ani) si imprumutat pe Alessandro Plizzari (20 ani / Reggina). Pe lista sa de avarie se mai afla Marco Sportiello (Atalanta), Lukasz Skorupski (Bologna), Mattia Perrin (Juventus/ imprumutat Genoa) si Juan Muso (Udinese), dar milanezii vor sa isi reduca cheltuilile in acest sezon si e greu de crezut ca vor plati peste 20 de milioane de euro pentru un alt portar.