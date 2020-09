Primele imagini cu Ciprian Tatarusanu in Milano! Cand are loc vizita medicala a portarului roman 

Ciprian Tatarusanu (34 ani) este noul portar al lui AC Milan.

Portarul nationalei nu s-a mai intors la Olympique Lyon dupa meciul cu Austria, ci a mers sa se inteleaga cu oficialii lui AC Milan. Tatarusanu va fi rezerva lui Donnarumma si urmeaza sa semneze un contract valabil pe urmatorii 3 ani cu italienii.

Romanul se afla deja la Milano inca de ieri, acolo unde a fost surprins in oras alaturi de doi prieteni. In urmatoarele zile urmeaza sa fie definitivat transferul, iar vineri este programat la vizita medicala, anunta jurnalistul italian Gianluca Di Marzio.

Ciprian Tatarusanu se intoarce in Italia dupa 3 ani de zile de la plecarea de la Fiorentina. In 2017 s-a transferat la Nantes, iar anul trecut a facut mutarea la Lyon, acolo unde a jucat in doar 6 meciuri.

Cota lui Tatarusanu este de 1.2 milioane de euro conform Transfermarkt.