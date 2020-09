Se impune Tatarusanu la AC Milan? "Sunt convins ca se pot baza pe el oricand! Stiu ce inseamna Milan!" Contra, entuziast dupa transferul titularului din poarta Romaniei

Din articol Cele mai bune momente ale lui Tatarusanu la Lyon

Cosmin Contra, fost jucator la AC Milan in perioada 2001 - 2002, a comentat transferul lui Tatarusanu la unul dintre cele mai mari cluburi din toate timpurile.

Titularul din poarta nationalei va avea o misiune dificila pe San Siro, unde se va lupta pentru postul de titular cu Donnarumma, unul dintre cei mai valorosi jucatori din fotbalul italian.

Cu toate acestea, Contra este convins ca 'rosonerrii' se pot baza la orice ora pe serviciile lui Tatarusanu si spera ca acesta sa prinda cat mai multe meciuri la noua echipa:

"Ma bucur pentru el. Bravo lui. Nu stiu daca va reusi sa joace. Donnarumma este unul dintre capitanii echipei. Eu cred ca poate sa faca lucrul asta, cum Milan are o gramada de meciuri, ar putea sa prinda si el.

Chiar daca va fi rezerva, va fi la o echipa imensa si sper din toata inima sa apuce sa joace si sa demonstreze ca este un portar valoros. Eu stiu ce inseamna sa joci la Milan. Sa se integreze cat mai repede si sunt convins ca va demonstra ca se poate baza pe el oricand", a spus Cosmin Contra, pentru Antena Sport.

4 trofee de Champions League are AC Milan in palmares si 18 titluri in Serie A.

68 de selectii are Tatarusanu in nationala Romaniei. De-a lungul carierei a mai evoluat la Juventus Bucuresti, Gloria Bistrita, FCSB, Fiorentina, Nantes si Lyon. 1.2 milioane de euro este cota de piata a portarului, potrivit Transfermarkt.

