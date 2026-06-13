Echipa de fotbal Petrolul Ploieşti a ajuns la un acord cu jucătorul portughez Rodrigo Martins (27 ani), cel care a semnat un contract valabil pentru următoarele două sezoane, a anunţat, sâmbătă, clubul, pe site-ul oficial.

Născut la Faro, Rodrigo Miguel Forte Paes Martins se va afla în faţa primei experienţe într-un campionat străin, după ce, de-a lungul carierei sale, a jucat în primele două eşaloane din Portugalia.

Extremă de meserie şi putând evolua pe ambele benzi ale terenului, Rodrigo Martins (1,77 m) are 41 de prezenţe şi 3 goluri marcate în prima divizie portugheză, în tricoul lui GD Estoril Praia şi Portimoense SAD, dar şi 122 de apariţii şi 7 goluri înscrise în cea de-a doua ligă lusitană, pentru CD Cova de Piedade, SC Covilha, CD Mafra, SC Leixoes şi, în ultimul sezon, FC Lusitania (17 jocuri disputate în stagiunea 2025/2026).