OFICIAL Încă un portughez în Superliga! Clubul a făcut anunțul

Încă un portughez în Superliga! Clubul a făcut anunțul Superliga
SPORT.RO
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Superliga, luată cu asalt de portughezi.

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Petrolul PloiestiSuperligarodrigo martins
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Echipa de fotbal Petrolul Ploieşti a ajuns la un acord cu jucătorul portughez Rodrigo Martins (27 ani), cel care a semnat un contract valabil pentru următoarele două sezoane, a anunţat, sâmbătă, clubul, pe site-ul oficial.

Născut la Faro, Rodrigo Miguel Forte Paes Martins se va afla în faţa primei experienţe într-un campionat străin, după ce, de-a lungul carierei sale, a jucat în primele două eşaloane din Portugalia.

Extremă de meserie şi putând evolua pe ambele benzi ale terenului, Rodrigo Martins (1,77 m) are 41 de prezenţe şi 3 goluri marcate în prima divizie portugheză, în tricoul lui GD Estoril Praia şi Portimoense SAD, dar şi 122 de apariţii şi 7 goluri înscrise în cea de-a doua ligă lusitană, pentru CD Cova de Piedade, SC Covilha, CD Mafra, SC Leixoes şi, în ultimul sezon, FC Lusitania (17 jocuri disputate în stagiunea 2025/2026).

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Rodrigo Martins, revedere cu Sousa

Ricardo Sousa, antrenorul Pretrolului, îl cunoaște foarte bine pe noul său elev. Cei doi au colaborat în trecut la Mafra, între 2020 și 2021, perioadă în care Martins a avut unul dintre cele mai bune randamente ale carierei, cu șapte goluri și opt pase decisive în 71 de partide.

Cotat la 150.000 de euro de Transfermarkt, Rodrigo Martins a mai evoluat de-a lungul carierei pentru Portimonense, Estoril și Leixoes.

Acesta este al doilea transfer perfectat de prahoveni, după mijlocaşul costarican Alejandro Bran (25 ani).

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