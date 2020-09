Ce suma platesc italienii pentru mutarea lui Tatarusanu?! Maldini a negociat direct cu Juninho pentru transfer

Dupa doar un singur sezon petrecut la semifinalista din Champions League, portarul roman se va intoarce in Serie A, acolo unde a mai evoluat pentru Fiorentina in perioada 2014-2017. "Super Tata" va semna o intelegere valabila pe 3 ani si va fi coleg cu suedezul Zlatan Ibrahimovic. Jurnalistii italieni au anuntat ca AC ii va plati lui Lyon 500 de mii de euro pentru semnatura romanului.

Pentru mutare au negociat directorii sportivi ai cluburilor, Paolo Maldini de la AC Milan si Juninho de la Lyon. Totul va deveni oficial joi, dupa ce Tatarusanu va efectua vizita medicala.

Ciprian Tatarusanu va fi rezerva lui Donnarumma, cel care deocamdata negociaza o noua intelegere cu rossoneri.

AC Milan are set to sign Ciprian Tatarusanu from OL as new backup goalkeeper.

The club will also start talks soon with Raiola to extend Donnarumma contract - Chelsea are still focused on finalizing Edouard Mendy deal with Rennes, no bid for Donnarumma. ???? #CFC #Milan #transfers