Nana Falemi, fostul fundaș de la FCSB, a vorbit la emisiunea Poveștile Sport.ro, moderată de Andru Nenciu, despre jucătorul care l-a impresionat cel mai mult în actuala Superligă.

Nana Falemi, despre Andrei Coubiș: „Are toate calitățile”

Deși a recunoscut că îi este greu să aleagă un singur nume, fostul internațional camerunez l-a indicat fără ezitare pe Andrei Coubiș, fundașul central al Universității Cluj.

„Mi-e greu să dau un nume. Fiți atenți, mie îmi place fundașul ăsta de la U Cluj (n.r. - Andrei Coubiș). Are viteză. Îmi place maxim. Poate cel mai mult din Liga 1. Andrei Coubiș. Are toate calitățile. Nu vorbim de statură, sunt mulți.

Are viteză, are forță, are siguranță unu contra unu, nu poți să îl depășești. Are tupeu și a făcut marcaj pe Birligă și Birligă nu a reușit nimic.

Are experiență, iar Birligă e agresiv ca atacant. A trebuit să îi dea un cot în cap în repriza a doua ca să îl oprească. Are IQ-ul mare”, a spus Nana Falemi.

Cotat la 1,2 milioane de euro, Andrei Coubiș este împrumutat de la Sampdoria și va deveni definitiv jucătorul Universității Cluj începând cu luna iulie.