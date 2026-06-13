VIDEO EXCLUSIV Moment de senzație la retragerea Simonei Halep. Stere Halep a făcut spectacol împotriva lui Gael Monfils

Moment de senzație la retragerea Simonei Halep. Stere Halep a făcut spectacol împotriva lui Gael Monfils Tenis
SPORT.RO
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Tatăl campioanei a oferit faza serii la Cluj-Napoca, după ce a acceptat provocarea lui Andrei Pavel și a intrat pe teren.

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Simona HalepTenisWTAstere halep
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Sâmbătă, la Cluj-Napoca, Simona Halep și-a încheiat cariera în cadrul Sports Festival 2026. Evenimentul a adus laolaltă nume mari din tenisul mondial, pe teren aflându-se, pe lângă fosta jucătoare din România, și Andrei Pavel, Elina Svitolina și Gael Monfils.

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Retragere halep tata halep
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Spectacol în familie pe suprafața de joc

Partida demonstrativă a oferit un episod neașteptat. După ce a pierdut un punct în fața lui Gael Monfils, Andrei Pavel s-a arătat supărat în glumă și a mers pe margine pentru a-i ceda racheta sa lui Stere Halep.

Tatăl Simonei Halep a acceptat imediat provocarea. Acesta a renunțat la sacou, a desfăcut un nasture de la cămașă și a pășit direct pe suprafața de joc. Îmbrăcat la patru ace, Stere Halep a făcut spectacol și a reușit surprinzător să câștige două puncte în fața jucătorului din Franța. La finalul momentului, și-a sărutat fiica pe obraz și a revenit liniștit în tribune.

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