Ciprian Tatarusanu face vizita medicala pentru AC Milan! Imagini cu portarul nationalei adus la teste 

Portarul nationalei revine in Serie A la 3 ani dupa ce a plecat de la Fiorentina. Cu doar 6 meciuri jucate la Lyon, unde a ajuns liber de contract, Tatarusanu a ales sa mearga la AC Milan, acolo unde va fi rezerva lui Donnarumma.

Romanul a aterizat in Italia in urma cu doua zile, iar astazi va face vizita medicala. Presa italiana l-a surprins pe Tatarusanu cand a ajuns la testele medicale. Dupa vizita medicala, portarul va semna contractul cu noul club.

Tatarusanu arrives for his medical check up. He’ll become Donnarumma’s back up. #Milan pic.twitter.com/IA5NZ7ltwK