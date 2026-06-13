OFICIAL Pierdere uriașă pentru Universitatea Craiova! Oltenii au anunțat despărțirea: „Mulțumim!”

Pierdere uriașă pentru Universitatea Craiova! Oltenii au anunțat despărțirea: „Mulțumim!” Fotbal intern
SPORT.RO
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Un jucător de bază a părăsit Universitatea Craiova, la scurt timp după ce a dus Cupa și Campionatul în Bănie.

TAGS:
Vasile MogosUniversitatea Craiova
Din articol

Clubul Universitatea Craiova a anunţat, sâmbătă, despărţirea de fotbalistul Vasile Mogoş.

„Contractul dintre Universitatea Craiova şi Vasile Mogoş a ajuns la final, iar drumurile noastre se despart aici. Cu toate acestea, Vasile va rămâne mereu unul dintre noi şi vom purta cu mândrie mai departe toate amintirile pe care le-am creat împreună.

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Mogoș s-a despărțit de Universitatea Craiova

Eşti leu. Eşti amuletă. Tu eşti buburuza noastră care, chiar şi de la distanţă, ne va conduce către noi obiective importante”, notează Universitatea Craiova pe Facebook.

Vasile Mogoş era legitimat la Universitatea Craiova din februarie 2025. Fundașul central în vârstă de 33 de ani are o cotă de piață de 400.000 de euro.

Produs al fotbalului italian, Mogoș a mai evoluat în România la CFR Cluj, în perioada 2023-2025, club alături de care a câștigat Cupa în sezonul 2024-2025.

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