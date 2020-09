Lyon a reactionat dupa anuntul plecarii lui Tatarusanu la AC Milan! "Pierdem un profesionist!" Rudi Garcia confirma transferul

Din articol Cele mai bune momente ale lui Tatarusanu la Nantes

Rudi Garcia, antrenorul lui Lyon, a confirmat plecarea lui Ciprian Tatarusanu (34 de ani) de la echipa.

Jurnalistul italian Gianluca di Marzio a fost cel care a anuntat transferul surprinzator al lui Tatarusanu pe San Siro. Titularul din poarta nationalei urmeaza sa fie vandut in schimbul a 500.000 de euro si va semna un contract pe 3 sezoane cu AC Milan.

Rudi Garcia, antrenorul lui Lyon, a confirmat mutarea si spune ca plecarea lui Tatarusanu este o pierdere pentru echipa:

"Kenny (n. r. Tete) este in asteptarea transferului, la fel ca Tatarusanu. Pierdem un profesionist excelent odata cu plecarea lui Tatarusanu", a afirmat Rudi Garcia, intr-o conferinta de presa.

Va fi a patra aventura a lui Tatarusanu in afara Romaniei, dupa Fiorentina, Nantes si Lyon.

Cele mai bune momente ale lui Tatarusanu la Nantes

Tatarusanu a aparat poarta lui Lyon doar in 6 partide. Titularul nationalei a prins mai multe meciuri in Franta pentru Nantes, unde a evoluat in 67 de meciuri.