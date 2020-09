Primele cuvinte ale lui Tatarusanu dupa ce transferul sau la Milan a fost anuntat OFICIAL! Ce spune despre Zlatan si despre nationala Romaniei

Portarul de 34 de ani a semnat pe 3 ani, dupa numai un sezon la Olympique Lyon. Mlan a platit 500 000 de euro in schimbul sau, iar Tatarusanu va castiga 1,2 milioane de euro in fiecare sezon.

"La noua aventura cu Milan sper sa facem un fotbal bun, sa facem un grup puternic si sa terminam mai sus in clasament decat anul trecut", a spus Tatarusanu pentru canalul oficial de Twitter al clubului.

"Pot sa aduc echilibru in echipa, acum jucatorii sunt foarte tineri si cred ca pot sa ajut", anunta romanul, care a vorbit si despre titularul din poarta Milanului, pustiul Donnarumma: "A demonstrat repede ca poate juca pentru o echipa ca Milan. Acum are experienta, e mai bun decat inainte. Sper sa avem o relatie buna si sa ne pregatim bine impreuna."

Tatarusanu va lucra din nou cu Pioli, care l-a antrenat si la AC Milan: "Am vorbit cu antrenorul Pioli, mi-a urat bun-venit, mi-a spus ca se bucura ca vom lucra din nou impreuna si ca ma asteapta cat mai repede la antrenamente".

Faptul ca se antreneaza cu Zlatan Ibrahimovic il va ajuta pe Tatarusanu in timpul meciurilor, spune titularul din poarta nationalei Romaniei: "E bine cand ai in echipa jucatori care trag foarte bine. Cand joci, e mult mai usor!"

Tatarusanu se gandeste si la nationala: "Am inceput bine calificarile pentru Mondial, prezenta in lotul tarii tale e un lucru important pentru orice fotbalist!"



