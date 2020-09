"Nu cred in acest transfer!" Helmut Duckadam, reactie DURA dupa anuntul mutarii lui Tatarusanu la Milan! "Ar fi fost mai bine sa aleaga o echipa mai mica!"

Presa din Italia a anuntat astazi ca Ciprian Tatarusanu va semna cu AC Milan.

Imediat dupa ce a fost facut anuntul mutarii, au aparut si reactiile. Fostul portar Helmut Duckadam a declarat ca nu crede ca acest transfer se va realiza si ca ar fi fost mai bine pentru Tatarusanu sa aleaga un club la care sa fie titular.

"Sa fie sanatos! Nu ma intereseaza. Nu am avut nimic cu el, chiar nimic... Nici bune, nici rele. Eu nu cred in acest transfer! Deci nu cred! AC Milan are portar, care greu poate fi schimbat de cineva. Eu nu cred! Dar in fine, lumea vorbeste!

Bine ar fi sa mearga undeva sa joace. Inca este util echipei nationale, a facut partide bune. Nu avem ce sa comentam. Dar ar fi bine sa si joace! Sa joci de 2-3 ori pe an e cam putin. Din fericire pentru el si din pacate pentru noi, el nu are concurenta la echipa nationala. Nu e cineva care sa-i poata lua locul. Daca ar avea concurenta serioasa, cu siguranta ar fi avut probleme. Dar asa este titularul echipei nationale.

Fiecare se gandeste la familia lui, la banii pe care ii ia. Cu siguranta putea sa mearga la o echipa mai mica, pe bani mai putini, dar unde ar fi jucat titular. Dar te gandesti si la viitor. Fiecare alege in functie de ce e mai important pentru el", a declarat Duckadam, potrivit GSP.