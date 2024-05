Cu românul Ciprian Tătărușanu integralist între buturi, Abha Club a reușit, în sfârșit, să încheie fără gol primit un meci în Saudi Pro League, 0-0 cu Damac vineri seara, echipa lui Cosmin Contra pentru care Nicolae Stanciu a jucat toate minutele.

Fostul portar al naționalei nu și-a mai luat ”porția” de goluri de data aceasta, o raritate pentru Tătărușanu în sezonul catastrofal pentru el și pentru Abha Club.

Tatarusanu came up big to deny N’Koudou and keep the scores level ????????????#yallaRSL pic.twitter.com/78XwYfoaag