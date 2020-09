Olympique Lyon a CONFIRMAT OFlCIAL plecarea lui Tatarusanu! Suma pe care a platit-o AC Milan pentru roman

Olympique Lyon a confirmat plecarea lui Ciprian Tatarusanu la AC Milan contra sumei de 500.000 de euro. Romanul a plecat dupa numai un sezon de la gruparea franceza si urmeaza sa se lupte cu Donarumma, pentru postul de titular la gruparea milaneza.

We can confirm Ciprian Tatarusanu has left the club to join AC Milan for €500,000.

Thank you and good luck, Ciprian! pic.twitter.com/3117Uk1Wkg