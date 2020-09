Tatarusanu vs Ionut Radu in Serie A? Ce spune Duckadam despre duelul portarilor romani in Italia

Ciprian Tatarusanu (34 de ani) s-a transferat la formatia italiana AC Milan.

Fostul castigator al Cupei Campionilor Europeni, Helmuth Duckadam, a dat in direct la ProX o declaratie cu privire revenirea lui Tatarusanu in Italia. Acesta nu vede benefic pe plan sportiv transferul portarului titular al nationalei, singurul lucru motivant fiind salariul si numele echipei.

"Ca CV e frumos, fiecare om alege in functie de ce isi doreste in continuare, are si el o anumita varsta, important e si situatia financiara pe care o va avea la Milan. Dar totusi, portar de nationala sa pleci de la Lyon la Milan, pe 500 000, cand s-au platit 800 000 si un milion pe transferuri. e o suma ridicola, si-au dorit un portar de rezerva la Milan si au luat portar de nationala.", a spus Helmuth Duckadam pentru ProX

Cu toate ca are sanse foarte mici sa evolueze ca titular, Duckadam il vede in continuare numarul unu in poarta Romaniei. Nici Ionut Radu nu mai este la nivelul de la Genoa dupa cum spune fostul mare portar.

"E o miscare interesanta, Tatarusanu are sansa ca a aparat foarte bine anul trecut, nu are rival pe post, poate merge rezerva la Milan si va fi titular la nationala. Nu are in spate un rival care sa ii puna postul in pericol. Duelul va fi de pe banca, sau cum? Ionut Radu, din pacate, dupa evolutiile foarte bune de la tineret si de la Genoa nu a mai avut aceleasi evolutii. A avut o scadere de forma, e important sa joace. Eu il cred un portar foarte bun, care iese pe centrari, e curajos, chiar daca greseste la anumite iesiri. Sper sa faca pasul spre o echipa buna, sa isi revina putin, pe el il vedeam viitorul portar al echipei nationale.", a spus Helmuth Duckadam pentru ProX.