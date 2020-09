Giovanni Becali, de partea lui Tatarusanu in transferul la AC Milan: "Il stiu pe Raiola! Nu ii va prelungi contractul lui Donnarumma fara milioane in plus!" 

Ciprian Tatarusanu s-a transferat in urma cu cateva zile la AC Milan.

Impresarul roman este cel care i-a dus la "rossoneri" pe Florin Raducioiu si pe Cosmin Contra, iar el a vorbit despre decizia lui "Super Tata" de a reveni in Serie A.

"Inclin sa ii dau dreptate lui Tatarusanu. La varsta pe care o are si la salariile pe care le are… El inca un an, doi, jucand-nejucand la Milan, sigur va juca la echipa nationala, pentru ca nu are concurent. Tatarusanu a jucat trei ani la Firenze, doi ani la Nantes. Hai sa vedem si latura asta economica, privata, a familiei. Sigur, noi voiam sa joace undeva titular. Un an cel putin va juca la echipa nationala din lipsa de concurenta.

Cei de la Milan s-au gandit sa aiba un al doilea portar. Daca au si oferta de 70-80 de milioane pentru Donnarumma… il stiu pe impresarul lui, nu ii va prelungi contractul fara cateva milioane in plus. Nu se stie niciodata. Va apara in meciurile de cupa, va juca in cateva meciuri. Altii s-ar ruga sa se accidenteze Donnarumma, fereasca Dumnezeu. Are si copii, e casatorit, are o familie buna, eu cred ca e alegerea vietii pentru el din ultimii ani de profesionist", a declarat Giovanni Becali pentru Digi Sport.

AC Milan i-a platit lui Lyon 500 de mii de euro in schimbul sau, iau Tatarusanu a semnat o intelegere valabila 3 sezoane. Portarul nationalei ar urma sa castige 1,2 milioane de euro pe sezon.