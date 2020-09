"Sunt convins ca va juca mai mult la Milan decat la Lyon!" Motivul pentru care Tatarusanu are sanse mari sa apere pe San Siro: "Se gandesc la asta"

Din articol Cele mai bune momente ale lui Tatarusanu de la Lyon

Ciprian Tatarusanu va pleca de la Lyon si urmeaza sa semneze un contract cu AC Milan pentru urmatorii trei ani.

Titularul din nationala Romaniei a ales sa semneze cu AC Milan, unde va castiga 1.2 milioane de euro in urmatorii trei ani.

Alegerea lui Tatarusanu a fost contestata de mai multi oameni din fotbalul romanesc, care nu au inteles alegerea portarului de a alege sa fie din nou rezerva.

Cu toate acestea, Dani Coman, fost portar la nationala, crede ca italienii au un alt plan pentru Tatarusanu:

"Tatarusanu a reusit un transfer extraordinar! Sunt ferm convins ca va juca mai mult la Milan decat la Lyon. Cei care l-au ales au incredere si se gandesc la un transfer al lui Donnarumma.

Italianul are oferte foarte bune, are si el o perioada de stagnare, desi tanar, joaca de multi ani acolo", a spus Dani Coman, la Digi Sport.

Gianluigi Donnaruma (21 de ani) este cotat la 60 de milioane de euro, potrivit Transfermarkt, si este unul dintre cei mai doriti portari din Europa. Donnaruma mai are contract cu AC Milan pana in 2021 si mai multe cluburi importante stau la panda pentru serviciile tanarului portar italian. 18 meciuri are Donnaruma in selectionata Italiei.

