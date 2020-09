Nici n-a SEMNAT bine, ca l-au si bagat in poarta! Tatarusanu a jucat in amicalul lui AC Milan la doar cateva ore dupa anuntul transferului 

Ciprian Tatarusanu (34 ani) a semnat cu AC Milan pana in 2023.

Portarul nationalei a plecat de la Olympique Lyon dupa doar un an, an in care a aparat in 6 meciuri si a ales sa revina in Serie A, la AC Milan, de data aceasta.

Tatarusanu a facut vizita medicala vineri, iar in cursul zilei de ieri a semnat contractul cu italienii, care au dezvaluit ca romanul va juca cu numarul 1 pe spate.

The first day a Rossonero. A day you never forget, Ciprian ????⚫ Il primo giorno in rossonero non si scorda mai ????⚫ #ReadyToUnleash #SempreMilan pic.twitter.com/BGsbc9ReJS — AC Milan (@acmilan) September 12, 2020

Tot ieri, AC Milan a avut un meci amical cu Brescia, in pregatirea noului sezon din Serie A, iar Tatarusanu, desi Donnarumma a inceput titular, a fost introdus in repriza secunda. Portarul roman a incasat un gol, singurul gol inscris de Brescia, insa Milan s-a impus cu 3-1.

Pre-season ????

3 goals and the debut of 2 new signings

Watch the highlights from #MilanBrescia Pre-campionato ????

Tre gol e l’esordio dei due nuovi acquisti

Guarda gli highlights dell’amichevole di Milanello

#WeTheReady #SempreMilan pic.twitter.com/y8bJA1kuRo — AC Milan (@acmilan) September 12, 2020