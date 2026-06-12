Conducerea lui Inter are mare încredere în Cristi Chivu, după ce antrenorul a făcut eventul în Italia.

„Nerazzurrii” sunt foarte aproape să rezolve un transfer interesant din Premier League.

Inter vrea să dea lovitura: Marotta a fost la Madrid

Giuseppe Marotta a făcut o vizită la Madrid pentru a fi prezent la un meci al legendelor lui Real Madrid și ale lui Inter.

Conform TMW.com, oficialul lui Inter ar fi vorbit cu Florentino Perez despre anumiți jucători de la Real Madrid, iar Arda Guler ar putea fi o variantă pentru mijlocul lui Inter.

În contextul în care Jose Mourinho vrea să facă o curățenie în lot, Guler ar putea pleca în schimbul unei sume importante.

Arda Guler a jucat 51 de meciuri în tricoul lui Real Madrid și a reușit să înscrie șase goluri și să ofere 14 pase decisive.

Mijlocașul turc este cotat la 90 de milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.