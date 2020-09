ANUNT DE ULTIMA ORA! Tatarusanu a fost prezentat OFICIAL de AC Milan

AC Milan l-a prezentat oficial pe Tatarusanu prin intermediul paginii oficiale de Facebook, unde romanul a aparut in poze alaturi de legenda clubului, Paolo Maldini.

Titularul din nationala Romaniei a ales sa semneze cu AC Milan, unde va castiga 1.2 milioane de euro in urmatorii trei ani. "Rossoneri" i-au platit lui Lyon 500 de mii de euro pentru semnatura portarului roman. Chiar daca nu va fi titular, "Super Tata" primit tricoul cu numarul 1. In primul 11 este tanarul Gianluigi Donnarumma, care urmeaza sa isi prelungeasca intelegerea cu italienii

Fotbalistul in varsta de 34 de ani s-a intos in campionatul italian, acolo unde a evoluat pentru Fiorentina in perioada 2014-2017. In 2017 se transfera in Franta la Nantes, club pentru care a evoluat timp de doi ani. In vara lui 2019 a fost cumparat de Lyon, dar nu a reusit sa se impuna si a fost rezerva lui Anthony Lopes. "SuperTata" a evoluat sezonul trecut pentru echipa franceza in doar 6 partide

In cariera fotbalistul roman a mai evoluat pentru Gloria Bistrita si FCSB. Ciprian Tatarusanu este cotat la 1,2 milioane de euro potrivit transfermarkt.