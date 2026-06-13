OFICIAL OUT! Pleacă de la Rapid și merge la echipa proaspăt retrogradată din La Liga: „Mulțumim!”

OUT! Pleacă de la Rapid și merge la echipa proaspăt retrogradată din La Liga: „Mulțumim!” Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Fotbalistul pleacă din Giulești și merge în Spania.

TAGS:
Rapid Bucurestidaniel paraschivLeo Bolgado
Din articol

Daniel Paraschiv și-a încheiat aventura în Giulești. Atacantul de 27 de ani nu va continua la Rapid și se va întoarce la Real Oviedo, clubul de care aparține și cu care mai are contract până în vara anului 2027.

Giuleștenii au anunțat oficial despărțirea de fotbalistul împrumutat în ianuarie, după ce au decis să nu activeze opțiunea de transfer definitiv.

„Perioada de împrumut a lui Daniel Paraschiv la Rapid a ajuns la final. Mulțumim pentru profesionalism, efort și devotament! Mult succes în continuare!”, au transmis oficialii clubului.

Cotat la 800.000 de euro, Paraschiv a bifat 19 apariții în tricoul alb-vișiniu și a reușit să înscrie de patru ori.

Daniel Paraschiv revine la Real Oviedo

Astfel, fostul golgheter al celor de la Hermannstadt revine la Real Oviedo, formație care traversează o perioadă dificilă.

Clubul spaniol a retrogradat la finalul sezonului recent încheiat, după ce a terminat pe ultimul loc în La Liga.

Oviedo a acumulat doar 29 de puncte în 38 de etape, înregistrând șase victorii, 11 remize și 21 de înfrângeri.

Formația spaniolă a avut un golaveraj de -34 și a încheiat campionatul la 12 puncte în spatele penultimului loc.

De Rapid se desparte și Leo Bolgado. Fundașul brazilian, cotat la 900.000 de euro, revine la CFR Cluj după expirarea împrumutului. În sezonul trecut, acesta a strâns 15 meciuri pentru formația giuleșteană, reușind un gol și o pasă decisivă.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Imagini inedite de la „Trooping the Colour”, parada militară dedicată regelui Charles al III-lea la Londra | GALERIE FOTO
Imagini inedite de la „Trooping the Colour”, parada militară dedicată regelui Charles al III-lea la Londra | GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Florin Prunea, acuzații la adresa lui Andrei Nicolescu: „Ciocul mic, l-a lucrat!”
Florin Prunea, acuzații la adresa lui Andrei Nicolescu: „Ciocul mic, l-a lucrat!”
Gata, Darius Olaru pleacă de la FCSB! Când va face vizita medicală la noua echipă
Gata, Darius Olaru pleacă de la FCSB! Când va face vizita medicală la noua echipă
Italienii oferă ultimele detalii despre Florinel Coman. Echipa care insistă pentru internaționalul român
Italienii oferă ultimele detalii despre Florinel Coman. Echipa care insistă pentru internaționalul român
ULTIMELE STIRI
Simona Halep, meci de retragere la Cluj! Vezi aici toate momentele evenimentului special
Simona Halep, meci de retragere la Cluj! Vezi aici toate momentele evenimentului special
Moment de senzație la retragerea Simonei Halep. Stere Halep a făcut spectacol împotriva lui Gael Monfils
Moment de senzație la retragerea Simonei Halep. Stere Halep a făcut spectacol împotriva lui Gael Monfils
Pierdere uriașă pentru Universitatea Craiova! Oltenii au anunțat despărțirea: „Mulțumim!”
Pierdere uriașă pentru Universitatea Craiova! Oltenii au anunțat despărțirea: „Mulțumim!”
Șase veniri dintr-un foc la Dinamo: „Vă prezentăm noutățile”
Șase veniri dintr-un foc la Dinamo: „Vă prezentăm noutățile”
Lângă cine a stat Răzvan Burleanu la meciul de retragere al Simonei Halep. A „plouat” cu vedete la Cluj
Lângă cine a stat Răzvan Burleanu la meciul de retragere al Simonei Halep. A „plouat” cu vedete la Cluj
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cea mai atrăgătoare hocheistă a fost protagonista unui pictorial incendiar, în costum de baie. Imagini spectaculoase

Cea mai atrăgătoare hocheistă a fost protagonista unui pictorial incendiar, în costum de baie. Imagini spectaculoase

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

Lovitură grea încasată de FCSB și Gigi Becali: -4.650.000 de euro!

Lovitură grea încasată de FCSB și Gigi Becali: -4.650.000 de euro!

Marian Aioani s-a întors acasă: ”Unul dintre cei mai apreciați portari români”

Marian Aioani s-a întors acasă: ”Unul dintre cei mai apreciați portari români”

Cristi Chivu, bombă pe piața transferurilor: starul de 90.000.000 de euro de la Real Madrid

Cristi Chivu, bombă pe piața transferurilor: starul de 90.000.000 de euro de la Real Madrid

Finala Champions League, la București! Anunțul făcut de Răzvan Burleanu

Finala Champions League, la București! Anunțul făcut de Răzvan Burleanu



Recomandarile redactiei
Moment de senzație la retragerea Simonei Halep. Stere Halep a făcut spectacol împotriva lui Gael Monfils
Moment de senzație la retragerea Simonei Halep. Stere Halep a făcut spectacol împotriva lui Gael Monfils
Simona Halep, meci de retragere la Cluj! Vezi aici toate momentele evenimentului special
Simona Halep, meci de retragere la Cluj! Vezi aici toate momentele evenimentului special
Pierdere uriașă pentru Universitatea Craiova! Oltenii au anunțat despărțirea: „Mulțumim!”
Pierdere uriașă pentru Universitatea Craiova! Oltenii au anunțat despărțirea: „Mulțumim!”
Gigi Becali, refuzat de un mare rapidist! Și-au dat întâlnire în biserică: „Am avut o discuție”
Gigi Becali, refuzat de un mare rapidist! Și-au dat întâlnire în biserică: „Am avut o discuție”
Șase veniri dintr-un foc la Dinamo: „Vă prezentăm noutățile”
Șase veniri dintr-un foc la Dinamo: „Vă prezentăm noutățile”
Alte subiecte de interes
Marius Șumudică a răbufnit după plecarea lui Rrahmani de la Rapid: "Era mină de aur!"
Marius Șumudică a răbufnit după plecarea lui Rrahmani de la Rapid: "Era mină de aur!"
Dănuț Lupu, ex-Dinamo&Rapid, a dezvăluit ce echipă a susținut în derby-ul de pe Giulești: "Cum am fost iubit acolo, n-am fost iubit nicăieri!"
Dănuț Lupu, ex-Dinamo&Rapid, a dezvăluit ce echipă a susținut în derby-ul de pe Giulești: "Cum am fost iubit acolo, n-am fost iubit nicăieri!"
Daniel Paraschiv, ratare uriașă la debutul în Spania! Surpriza lui "Il Luce" a primit o pasă splendidă de la Santi Cazorla
Daniel Paraschiv, ratare uriașă la debutul în Spania! Surpriza lui "Il Luce" a primit o pasă splendidă de la Santi Cazorla
Real Oviedo începe pregătirile fără Daniel Paraschiv! Explicațiile clubului spaniol legate de atacantul român
Real Oviedo începe pregătirile fără Daniel Paraschiv! Explicațiile clubului spaniol legate de atacantul român
Rapid, pierdere imensă: anunțul clubului
Rapid, pierdere imensă: anunțul clubului
Fotbaliștii CFR-ului, propuși la FCSB! Gigi Becali: „Se ruga de mine, sunteți nebuni la cap?”
Fotbaliștii CFR-ului, propuși la FCSB! Gigi Becali: „Se ruga de mine, sunteți nebuni la cap?”
CITESTE SI
Șansele ca Guvernul Eugen Tomac să treacă de votul Parlamentului. „Matematica” învestirii după anunțurile PNL și USR

stirileprotv Șansele ca Guvernul Eugen Tomac să treacă de votul Parlamentului. „Matematica” învestirii după anunțurile PNL și USR

A rupt tăcerea după divorț. Vedeta face dezvăluiri despre viața intime. Când s-a oprit totul în căsnicie și cum au început idilele cu alți bărbați

protv A rupt tăcerea după divorț. Vedeta face dezvăluiri despre viața intime. Când s-a oprit totul în căsnicie și cum au început idilele cu alți bărbați

Imagini inedite de la „Trooping the Colour”, parada militară dedicată regelui Charles al III-lea la Londra | GALERIE FOTO

stirileprotv Imagini inedite de la „Trooping the Colour”, parada militară dedicată regelui Charles al III-lea la Londra | GALERIE FOTO

Dacia Spring nu va mai putea fi cumpărată prin Rabla 2026. Programul nu include mașinile electrice produse în China

stirileprotv Dacia Spring nu va mai putea fi cumpărată prin Rabla 2026. Programul nu include mașinile electrice produse în China

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!