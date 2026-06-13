Daniel Paraschiv și-a încheiat aventura în Giulești. Atacantul de 27 de ani nu va continua la Rapid și se va întoarce la Real Oviedo, clubul de care aparține și cu care mai are contract până în vara anului 2027.

Giuleștenii au anunțat oficial despărțirea de fotbalistul împrumutat în ianuarie, după ce au decis să nu activeze opțiunea de transfer definitiv.

„Perioada de împrumut a lui Daniel Paraschiv la Rapid a ajuns la final. Mulțumim pentru profesionalism, efort și devotament! Mult succes în continuare!”, au transmis oficialii clubului.

Cotat la 800.000 de euro, Paraschiv a bifat 19 apariții în tricoul alb-vișiniu și a reușit să înscrie de patru ori.

Daniel Paraschiv revine la Real Oviedo

Astfel, fostul golgheter al celor de la Hermannstadt revine la Real Oviedo, formație care traversează o perioadă dificilă.