Gestul cu care Ronaldo l-a lasat mut pe un jucator: "Am ramas socat!" Nu se astepta niciodata la asa ceva 

Cristiano Ronaldo (36 ani) a fost protagonistul unui episod mai putin placut in pauza internationala.

Starul portughez a indignat pe toti dupa ce si-a aruncat banderola in meciul cu Serbia, dupa un gol care nu i-a fost validat de arbitru. Desi a fost intens criticat pentru iesirea sa, Ronaldo este cunoscut deja pentru atitudinea frumoasa pe care o are fata de adversarii sai.

Emmanuel Gyasi (27 ani), atacantul Speziei a dezvaluit unul dintre cele mai frumoase episoade pe care le-a trait cu starul lui Juve, dupa meciul dintre cele doua echipe de pe 2 martie. Jucatorul de origine ghaneza a mers catre vestiare, fara sa se astepte in vreun moment ca Ronaldo il astepta pentru a-i oferi tricoul sau, dupa ce i-l ceruse in meciul tur.

"Cand s-a apropiat de mine, m-a imbratisat si m-a intrebat cum sunt, eram foarte fericit. In timpul meciului imi amintesc ca era nervos, pentru ca am jucat foarte bine si scorul era 0-0. A trimis si o minge peste poarta.

L-am vazut intrand pe tunel chiar dupa fluierul de la pauza si m-am gandit ca nu voi primi tricoul sau. Insa cand am intrat la vestiar, l-am vazut asteptandu-ma si am ramas socat. Dupa meci ne-am intalnit din nou si am vorbit. Este un jucator si o persoana fantastica.

Pentru mine e un idol si a fost un vis devenit realitate. Este idolul meu si am visat intodeauna sa joc pe acelasi teren cu el. Nu m-am gandit niciodata ca se va intampla atat de repede. Imi amintesc primul meci, am mers sa il vad, am vorbit, insa nu a putut din pacate sa imi dea tricoul", a spus Gyasi pentru Joy Sport, citat de Marca.