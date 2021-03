Ronaldo, ironizat de un jucator al lui Manchester United dupa golul nevalidat cu Serbia! "E pe linie. Se vede clar acum?"

ROMANIA da ultima batalie a primaverii! Miercuri, 19:00 LIVE VIDEO la PRO X si pe www.sport.ro ai Armenia - Romania in calificarile pentru Qatar 2022!

Scandalul inceputului de preliminarii i-a avut in prim-plan pe Cristiano Ronaldo si arbitrul Danny Makkelie, dupa ce in minutul 93 al partidei dintre Serbia si Portugalia fotbalistul lui Juventus a trimis o minge pe sub portar care a depasit linia portii, insa arbitrul nu a validat golul.

A urmat un scandal monstru, cu proteste vehemente din partea portughezului, culminate cu iesirea de pe gazon si aruncarea banderolei de capitan intr-un moment de furie absoluta.

Nemanja Matic, fost capitan al nationalei Serbiei si actual coleg cu unul dintre cei mai in forma jucatori portughezi, Bruno Fernandes, a glumit pe seama fazei si o postat pe contul sau de instagram o poza din vestiarul lui Manchester United in care este o imagine modificata cu fundasul sarb care scoate mingea chiar de pe linia portii.

Mijlocasul s-a amuzat si i-a taguit pe Ronaldo si Bruno, urmat de mesajul: "Mingea e pe linie, e clar acum?" Partea culminanta a povestii a fost ca Matic a pus poza chiar de langa locul unde e scris numele lui Bruno Fernandes in vestiarul lui Manchester United.