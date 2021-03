GOOOL RONALDO! Mai are 6 pana la recordul ABSOLUT! Portugalia a TREMURAT o repriza in Luxembourg

Cristiano a marcat dupa 4 meciuri fara gol in tricoul Portugaliei!

Ronaldo a ajuns la 102 goluri pentru nationala si se lupta de la distanta cu fostul supergolgeter iranian Ali Daei. Asiaticul e detinatorul recordului absolut de goluri marcate in fotbalul international, 109.



Cristiano n-a marcat nici la 1-0 cu Azerbaidjan, saptamana trecuta, nici in weekend, in Serbia. Ar fi trebuit sa plece cu un gol in dreptul numelui sau de la Belgrad, insa arbitrii olandezi care au condus meciul n-au validat un gol corect marcat de Ronaldo in prelungirile partidei.

Contra Luxemburgului, Gerson Rodrigues a dat prima lovitura in minutul 30! Fotbalistul lui Dinamo Kiev a deschis scorul in fata Portugaliei, panicandu-i serios pe Cristiano, Bernardo Silva, Joao Felix sau Diogo Jota. Tot Rodrigues a marcat golul victoriei si cu Irlanda, sambata seara, in cea mai importanta victorie din istoria nationalei din Luxemburg.

Agitatia n-a tinut insa mult. Diogo Jota a egalat in prelungirile primei reprize! Ronaldo a facut 2-1 pentru portughezi imediat dupa reluare, in minutul 50.