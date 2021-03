Belgia face spectacol: 8-0 cu Belarus! | Ronaldo se razbuna in: Luxemburg 1-3 Portugalia | Olanda se distreaza cu Gibraltar: 0-7 | Toate REZUMATELE sunt pe PRO X si www.sport.ro dupa 23

ROMANIA da ultima batalie a primaverii! Miercuri, 19:00 LIVE VIDEO la PRO X si pe www.sport.ro ai Armenia - Romania in calificarile pentru Qatar 2022!

REZULTATELE MECIURILOR



Slovacia 2-1 Rusia ( Skriniar 38', Mak 74' / Fernandes 71 ')

Croatia 3-0 Malta ( Pericic 62', Modric 76', Brekalo 90' )

Turcia 3-3 Letonia ( Karaman 2', Calhanoglu 33', Yilmaz 52' / Savalnieks 35', Uldrikis 58', Ikaunieks 79' )

Muntenegru 0-1 Norvegia ( Sorloth 35' )

Gibraltar 0-7 Olanda ( Berghuis 41', L. de Jong 55', Depay 61', 88', Wijnaldum 62', Malen 64', van de Beek 85' )

Tara Galilor 1-0 Cehia ( James 82')

Belgia 7-0 Belarus ( Batshuayi 14', Vanaken 17', 89' , Trossard 38', 76', Doku 42', Praet 49', Benteke 70' )

Luxemburg 1-3 Portugalia (Rodrigues 30' / Jota 45', Cristiano Ronaldo 50', Palhinha 80' )

S-au disputat din nou foarte multe meciuri in preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2022.

Campioana europeana Portugalia a fost pusa in dificultate in Luxemburg, nationala care a deschis scorul in minutul 30 prin jucatorul lui Mircea Lucescu de la Dinamo Kiev Gerson Rodriguez. Diogo Jota a reusit insa sa egaleze in prelungirile primei reprize, iar Cristiano Ronaldo si Palhinha au adus in cele din urma victoria campioanei Europei.

Norvegia, cu Haaland titular, a jucat in Muntenegru, in vreme ce Belgia a jucat pe teren propriu cu Belarus si Olanda s-a deplasat in Gibraltar.

Toate rezumatele meciurilor din Preliminariile pentru Campionatul Mondial din Qatar vor fi pe www.sport.ro dupa ora 23:00.