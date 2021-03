Ei sunt COLOSII FOTBALULUI in acest an! Leo Messi, REGE in clasamentul celor mai buni! SURPRIZA: pe ce loc e Ronaldo 

Lionel Messi (33 ani) continua sa faca senzatie, iar prestatiile sale se ridica din nou la nivelul asteptarilor.

CIES Football Observatory studiaza prestatiile fotbalistilor din toate campionatele lumii si ii analizeaza in functie de cifrele obtinute. In cel mai recent studiu, s-au stabilit cei mai buni jucatori ai primului trimestru din 2021.

Fara a fi vreo surpriza, Leo Messi este lider detasat in clasament, cu un index de 92.5 obtinut, la studiul care analizeaza prestatiile de pe teren de la inceputul lunii ianuarie pana in prezent. Argentinianul are 998 de minute de joc de la inceputul anului si pana acum.

Urmatoarele doua locuri sunt ocupate de golgheterul absolut din Bundesliga, Robert Lewandowski, care a obtinut un index identic cu fotbalistul lui Chelsea, Jorginho, 89.5. Fundasul lui City, Ruben Dias s-a clasat pe locul 4, cu un index de 89.4, in timp ce Cristiano Ronaldo apare pe locul 5, cu 89.3.