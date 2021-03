Prima reactie a UEFA si FIFA dupa golul cu scandal care nu i s-a acordat lui Ronaldo! Care este motivul pentru care nu a fost VAR sau tehnologie de linia portii

Portugali a remizat, 2-2, cu Serbia, dupa ce a condus cu 2-0 la pauza.

La ultima faza a meciului, tanarul fundas stanga al lui Sporting, Nuno Mendes, l-a deschis foarte bine pe Ronaldo, care a ramas singur cu portarul din pozitie laterala si a sutut pe sub acesta, iar mingea a depasit linia portii, dupa care a fost scosa de un fundas advers, insa arbitrul nu a validat golul. Au urmat proteste vehemente ale lui Ronaldo si a jucatorilor portughezi, dar soarta partidei fusese decisa iar portughezii au plecat doar cu un egal de la Belgrad, 2-2.

Dupa meci, starul portughez a subliniat ca intelege greselile arbitrilor, dar nu poate sa treaca peste faptul ca un cavaler al fluierului nu vrea sa vada o faza. Reactia FIFA si UEFA nu s-a lasat asteptata, iar acestia au intervenit in scandal si au motivat decizia pentru care nu este folosit VAR in preliminariile Campionatului Mondial sau tehnologia de linia portii.

"Decizia folosirii tehnologiei pentru linia portii in preliminariile zonei europene revine federatiei gazda pentru fiecare meci. Daca federatia gazda intentioneaza sa introduca tehnologia pentru linia portii, trebuie de asemenea sa obtina consimtamantul scris din partea federatiei oaspete pentru ca aceasta sa fie utilizata", a indicat UEFA. Fernando Santos, selectionerul portughez, a spus dupa meci ca este inacceptabil ca la acest nivel sa nu existe VAR. Duminica, UEFA a afirmat ca pandemia de Covid-19 a facut imposibila instalarea la timp a acestui sistem pentru preliminarii.

"In 2019 UEFA a propus FIFA introducerea VAR in actualele preliminarii ale Cupei Mondiale. Impactul pandemiei asupra capacitatilor operationale si logistice a determinat UEFA sa amane introducerea VAR in faza grupelor Europa League (pentru sezonul 2021-22 in loc 2020-21) si sa retraga propunerea introducerii VAR in preliminariile Cupei Mondiale 2022, zona europeana. VAR nu a fost folosit nici in faza grupelor Ligii Natiunilor in toamna lui 2020 si prin urmare pana acum nu a fost folosit niciodata in meciurile din preliminariile echipelor nationale din zona UEFA", a afirmat forul fotbalistic european. FIFA, organizatoarea Cupei Mondiale, a precizat ca a fost informata de UEFA in luna ianuarie ca VAR nu va putea fi folosit in preliminarii din cauza "problemelor si restrictiilor" legate de pandemie.