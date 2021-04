Juventus da inca o lovitura in inima lui Napoli! Va erupe vulcanul: un superatacant e gata sa vina langa Ronaldo pentru un pret de nimic

Din articol Calca pe urmele lui Higuain

Mai tineti minte cazul Higuain? Juventus nu se potoleste!

Vrea sa dea inca o lovitura pe piata transferurilor cu un jucator iubit la Napoli. Arkadiusz Milik a strans in total 122 de meciuri pentru echipa din sudul Italiei, marcand 48 de goluri, iar acum este aproape de a deveni coleg de vestiar cu Ronaldo si Dragusin.

Imprumutat la Olympique Marseille in acest sezon, Milik are o clauza de reziliere de 12 milioane de euro, conform italienilor de la Corriere dello Sport. Polonezul de 27 de ani are 4 goluri in 8 meciuri in acest sezon si este vazut de Andrea Pirlo drept o varianta de perfecta de completare a ofensivei, alaturi de Ronaldo si Morata. Marseille l-a luat imprumut in ianuarie, dar are obligatia de a-l cumpara definitiv de la Napoli in iunie pentru 8 milioane de euro.

Crescut de Ajax, Milik a evoluat in cariera ppentru Gornik Zabrze (40 de aparitii/12 goluri), Ausburg (20/2), Leverkusen (8/0), Ajax Amsterdam (75/47) si Napoli (122/48).

Calca pe urmele lui Higuain

In 2016, Higuain, un alt jucator de renume al celor de la Napli, a facut pasul catre Juventus, devenind inamicul numarul 1 al fanilor de pe San Paolo. 90 de milioane de euro platea atunci Juve pentru a-l lua pe Higuain, care a intrat in dizgratia suporterilor ce-l comparau cu Maradona in trecut.

"Napoli a fost un pas fantastic in cariera mea. Mi-au placut echipa, orasul, fanii. Imi dadea fiori faptul ca Diego Maradona a jucat acolo, iar lumea ma compara cu el." spunea Higuain.

River Plate (37/15), Real Madrid (264/121), AC Milan (22/8) si Chelsea (18/5) sunt celelalte cluburi din CV-ul lui Higuain, care in prezent evolueaza alaturi de fratele sau la Inter Miami, echipa lui David Backham.